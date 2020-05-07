شكرا لقرائتكم خبر عن "فلانتينو" الحلقة 14.. دلال عبد العزيز تفرض ذوقها فى شبكة ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل "فلانتينو" رفض دلال عبد العزيز الشبكة التي اشتراها نجلها "رفاعة" لخطيبته وذلك لأن رفاعة وخطيبته قاما بشراء خاتم ألماس نصف قيراط ولكنها لم تعجب به خاصة أنه صغير الحجم، وقامت بالتحفظ عليه لإعادته مرة أخرى إلى الجواهرجي وشراء خاتم بفص ألماس أكبر يليق به وبقيمة والده ووالدته.

وكانت الأحداث شهدت عدم قدرة دلال عبد العزيز "عفاف عصمت" زوجة عادل إمام على شراء الشبكة مع نجلها رفاعة بسبب سقوط كتلة من الأسمنت الطري عليها، وذلك بعدما أسقطه عمال يقومون ببناء عمارة بجوار فيلتها، وهو ما تسبب في إلزامها الراحة بالمنزل.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

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ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.