شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل خيانة عهد الحلقة 14.. حلا شيحة تقتل ابن شقيقتها يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل "خيانة عهد" أحداثًا صادمة حيث اكتشف خالد أنور "هشام" نجل يسرا أن خالته حلا شيحة "فرح" وجومانة مراد "شيرين" وراء إدمانه وأنهما اتفقا سويا علي إيقاعه في الإدمان انتقامًا من والدته يسرا شقيقة حلا شيحة "فرح".

وواجه خالد أنور خالته حلا شيحة وصديقته جومانة مراد بالحقيقة إلا أن حلا شيحة حاولت أن تورط جومانة مراد وتخرج نفسها حيث قالت له إنها كانت تدفع الأموال لجومانة مراد لتبعد عنه علي عكس الحقيقة.

وأثناء معاتبته لها حدثت مشادة حيث رفضت حلا شيحة ترك خالد أنور يخرج من فيلا جومانة مراد لأنه سيقوم بفضحها لدى شقيقتها يسرا وستعرف حقيقتها وأنها وراء إدمان ابن يسرا الوحيد وأثناء محاولة حلا منعه تسببت في سقوطه علي رأسه ليدخل في حالة نزيف شديد.

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حاولت جومانة مراد إنقاذ خالد أنور إلا أن حلا شيحة منعتها خوفًا من قيامه بفضحها لدي يسرا وقالت لها أن نبضه ضعيف وسيموت في كل الأحوال لذا طلبت من جومانة مراد إحضار المخدرات لحقنه بها وإلقاء جثته علي الطريق ليظهر الأمر وكأنه تعاطي جرعة زائدة وعلي أثرها سقط ومات.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.