في ذكرى وفاته.. هل أهان عادل إمام محمد الشرقاوي بعد الأفاكاتو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في 6 مايو 1996، رحل عن عالما الفنان المصري محمد الشرقاوي، والشرقاوي كانت بدايته في فترة الثمانينيات من القرن الماضي من خلال المسرح، حيث شارك بالعديد من المسرحيات منها مسرحية الفرسان الثلاثة، وانتقل بعدها للعمل بالسينما والتليفزيون، من أبرز أعماله "أيام الرعب، الصعايدة جم، لولاكي، والأفاكاتو".

وفيلم الأفاكاتو يعد أشهر أعمال الفنان محمد الشرقاوي، إذ جسد دور زوج إسعاد يونس شقيقة "عطية "جسدتها يسرا"، زوجة "حسن سبانخ" عادل إمام في الفيلم.

وانتشر في عدد من المواقع حكاية إهانة عادل إمام للفنان محمد الشرقاوي ورفض الشرقاوي العمل مع عادل إمام مرة أخرى، وتقول القصة المنسوبة للشرقاوي إن عادل إمام وبخه أمام الجميع في أول مشهد بينهما في فيلم جديد بعد الأفاكاتو.

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وقال الناقد طارق الشناوي في تعليقه على هذه الواقعة: "عادل إمام فنان كبير وهو من الذكاء بألا يفعل ذلك، وهذه الواقعة لا مصدر لها ولا دليل عليها، ولن تجد الشرقاوي تحدث مع أحد فيها، ومن ينسبونها ينسبونها لحوار مُجهل للشرقاوي دون الإشارة للمجلة التي أجرت الحوار".

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن عادل إمام قيل عنه أنه تشاجر مع هيثم أحمد زكي في مسلسل أستاذ ورئيس قسم، ووجدت هذه الشائعة صداها في الوسط الفني، فهل يُعقل أن يتعاقد عادل إمام مع هيثم على المسلسل ويتشاجر معه، إذا لما أسند له الدور من البداية.

وتابع الشناوي أن مثل هذه الشائعات والحكايات لكي تجد صدى عند الناس يتم لصقها بالنجوم الكبار لكي تكتسب البهارات التي تجعلها تعيش.

والفنان الكبير محمد الشرقاوي ولد في 16 يناير 1954، وقدم للفن قرابة 150 عملا بين السينما والتليفزيون، حتى وافته المنية عام 1996 إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.