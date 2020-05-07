بعد أزمة الاستيلاء على أموالها.. أول ظهور لـ"هيفاء وهبي" عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

عادت الفنانة هيفاء وهبي للتفاعل مع جمهورها ومتابيعها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد أزمة اتهامها لمدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على أموالها.

ونشرت "هيفا"، صورًا جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة رمضانية، إذ إرتدت عباءة ذهبية اللون، وعلقت على الصور قائلة: "رمضان 2020".

وحرر المحامي ياسر قنطوش، وكيلًا عن الفنانة هيفاء وهبي، محضرًا بقسم شرطة العمرانية يتهم فيه وكيل أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها، وقال "قنطوش" في المحضر -حصل الخليج 365 على نسخة منه- إن هيفاء وهبي وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها وينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات، وكذلك التوقيع على العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الإتفاق عليها وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات وذلك في مصر.

Advertisements

وأضاف المحامي أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر، ويقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية و كان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها من المنتجين والمتعهدين، ويتولىي إيداعها بالبنك في حساب الشاكية، لافتًا إلى أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وقام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بأحد البنوك، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلًا بذلك التوكيل المحرر له.

وتابع أن المشكو في حقه استولى على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين، وبدلًا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالاستيلاء عليها لحسابة الخاص بهدف الإضرار بالشاكية و الاستيلاء على أموالها.

وأشار إلى أن الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائنًا للأمانة مستغلًا التوكيل المحرر له من قبل الشاكية على الرغم من أنه يتقاضى أجرًا نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية، وبذلك يكون المشكو في حقه مرتكبًا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات.

والتمس محامي الفنانة هيفاء وهبي الاطلاع على الشكوى واتخاذ اللازم قانونًا تجاه المشكو في حقه.