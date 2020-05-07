كواليس عقد قران غادة عبدالرازق.. هيثم زنيتا: تزوجنا وانفصلنا قبل سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال مدير التصوير هيثم زنيتا، إن عقد قرانه على الفنانة غادة عبدالرازق، تم أثناء تصوير مسلسلهما "سلطانة المعز" المعروض في السباق الرمضاني، وذلك في الكواليس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عقد القران كان في الفترة اللي كنا بنصور فيها الحنة والزفة، هي دي الفترة اللي اتجوزنا، وتم في موقع التصوير، بس مش وسط الناس، في الكرافان بحضور المخرج محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم، وهما اللي شهدوا على عقد القران".

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وتابع هيثم "إن شاء الله هيكون في حفل زفاف بعد رمضان للعيلة والناس القريبين جدا"، لافتًا أن الظروف يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا ستمنعهما من قضاء شهر عسل خارج مصر، مؤكدًا أنهما لم يرتبا بعد هل سيسافران لمكان داخل مصر.

وكشف هيثم أنه كان متزوجًا بالفعل من الفنانة غادة عبدالرازق، وقت تصوير مسلسل "حكاية حياة" قبل سنوات وانفصلا، موضحًا "آه كان فيه تعاون في مسلسل (حكاية حياة) كنا متجوزين وحصل انفصال وبعد كده رجعنا تاني".

"سلطانة المعز" تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد شاهين.