الفنانة المصرية غادة إبراهيم: محدش وقف جنبي في قضيتي من الوسط الفني زمايلي من خارج الوسط هما اللي وقفوا جنبي (فيديو)

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قالت الفنانة المصري غادة إبراهيم: إن زملائها من خارج الوسط الفني هم وقفوا بجانبها وقت قضيتها أكثر من زملائها في الوسط، مضيفة أن لم تتكن تتخيل أن زملائها من خارج الوسط الفني هم من يقفون بجانبها وقت محنتها. وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "أنا مبدخنش سجاير وده شئ غريب عند البعض لانهم على اعتقاد أن الفنان لازم يكون بيشرب سجاير، وبعتبر عام ٢٠١٩ هو وش السعد عليا لأن ماما بدأت تستعيد صحتها وحكم النقض صدر في نفس السنة وبدأ يجيلي شغل تاني والمخرجين والمنتجين يتصلوا عليا". وأشارت إلى أنها خرجت من هذه قضية الاَداب التي لفقت لها بأقل الخسائر وتعلمت درس في حياتها لا يمكن نسانه، قائلة: "كان ممكن أفضل متجوزة ومخدوعة أنه بيخوني".