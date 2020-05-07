 الفنانة المصرية غادة إبراهيم: المحكمة سمحت للصحافة تصور وتكتب لكي تظهر براءتي أمام العالم (فيديو)

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قالت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، إن المحكمة حكمت ببراءتها بالرغم من أن البعض أبلغها أن القاضي شديد في أحكامه ومغلظة، متابعة: "القاضي كان راجل جليل وبدعي ليه في كل وقت والناس استغربت من حكم البراءة". وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "أخذت حكم غيابي بـ٣ سنين وعملت استئناف ونقض بعدها وربنا جاب ليا حقي كتير ومتكلمتش في الموضوع ده من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩". وتابعت: "فوجئت أن القاضي مدخل كل المصورين والصحفيين القاعة واستغربت جدا فقال زي ما تم إدانتك أمام العالم لازم الكل يشوف براءتك فبكيت بشدة يومها".