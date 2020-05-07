الفنانة المصرية غادة إبراهيم : شيخ الأزهر عقد قراني وبسبب تأخري نصف ساعة زعل ومكانش عايز يكتب الكتاب

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قالت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، إن شيخ الازهر الراحل الشيخ سيد طنطاوي هو من عقد قراني وكان أخي هو وكيلي، لافتة إلى أن كتب كتابها كان في ليلة النصف من شعبان أثناء الصيام وكانت ليلة جميلة جدا. وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي المصري محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الشيخ طنطاوي لم يكن يوافق على عقد قران أي شخص بسهولة ، قائلة : تأخرت على عقد قراني نصف ساعة؛ بسبب الكوافير وكان الشيخ طنطاوي ماشي ولما عرف أن سكينة السادات موجودة قعد " . وتابعت: "دكتور محمد كامل القليوبي هو اللي مضايق لانه ناصري والشيخ طنطاوي كان بيقول خطبة في السادات " .