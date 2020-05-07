كورونا حاضرة فى مشروعات طلاب الأكاديمية العربية البحثية

كلفت كلية اللغة والاعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة طلابها من سنوات النقل بعمل مشروعاتهم البحثية لتشمل توعية ضد فيروس كورونا، وتوثيق للوضع الحالي في مصر واستخدام المالتي ميديا و الجرافيكس. وتضمنت التكليفات التأكيد على الطلاب ضرورة ان تكون المخرجات الإعلامية مواكبة للأحداث الجارية وتفشي فيروس الكورونا المستجد، وعمل تغطية إعلامية كاملة للقنوات الإخبارية للوقوق على مستجدات الأحداث في مصر والعالم مواكبة للأحداث الجارية وتفشي فيروس الكورونا المستجد، وعمل تغطية إعلامية كاملة للقنوات الإخبارية للوقوق على مستجدات الأحداث في مصر والعالم Advertisements كما تضمنت عقد محاضرات للطلبة باستخدام تقنيات التواصل عن بعد، واجتماع مع الطلبة بشكل دوري لتقيم عملية التعليم عن بعد دوري لتقيم عملية التعليم عن بعد مع عمل دورات تأهيلية وتدريبية باستخدام تقنيات الـ video conference، كما تركز هذه الأبحاث على الجانب التدريبي والعملي و المخرجات الإعلامية مع توخي الحظر وضمن الاجراءات الاحترازية التي تؤكد عليها الكلية للطلبة، كما يتم أيضاً عقد مجالس دورية بين اعضاء هيئة التدريس للتأكد من تفعيل آليات التقييم المناسبة للمرحلة الراهنة.

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