باركيللي .. محمد الحلو يطرح لأحد أغانيه لأرواح شهداء جيش مصر

طرح النجم محمد الحلو أغنيته الجديدة "باركيللي" علي صفحته الرسمية بموقع المشاهدة العالمي يوتيوب. الأغنية من كلمات وألحان ممدوح صلاح وتوزيع أحمد مادو، ومن المقرر أن تذاع بجميع الفضائيات خلال الفترة القليلة القادمة. ومن المقرر أن تذاع بجميع الفضائيات خلال الفترة القليلة القادمة. Advertisements وفي هذا السياق أكد الحلو أن هذه الأغنية أهداء منه لأرواح شهداء الواجب من أبناء الجيش المصري، وقال إن هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون الذين يضحون بأرواحهم من أجل نصرة أبناء بلدهم وحمايتها من المرتزقة والأعداء. هذه الأغنية أهداء منه لأرواح شهداء الواجب من أبناء الجيش المصري، وقال إن هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون الذين يضحون بأرواحهم من أجل نصرة أبناء بلدهم وحمايتها من المرتزقة والأعداء.

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