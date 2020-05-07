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فيديو .. معركة شرسة بين أحمد ووائل جسار في إغلب السقا

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تبدأ الحلقة الرابعة عشر من برنامج إغلب السقا، باستضافة النجم وائل جسار، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى، والذي فاز بها السقا، ثم التحدي الثاني "امشي عدل" والذي فاز به أيضًا النجم أحمد

السقا.

 

بينما في التحدي الثالث "سحر العيون" فاز به وائل جسار، وكذلك في التحدي الرابع "فردتين وحبل"، والذي شهد مهارة عالية من وائل رغم صعوبة

التحدي.

 

وفي التحدي الخامس والذي كان من نصيب النجم وائل جسار أيضًا، حتي يعلن نهاية الحلقة هزيمة النجمة أحمد السقا.

 

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يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.

 

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