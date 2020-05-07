تبدأ الحلقة الرابعة عشر من برنامج إغلب السقا، باستضافة النجم وائل جسار، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى، والذي فاز بها السقا، ثم التحدي الثاني "امشي عدل" والذي فاز به أيضًا النجم أحمدالسقا.
بينما في التحدي الثالث "سحر العيون" فاز به وائل جسار، وكذلك في التحدي الرابع "فردتين وحبل"، والذي شهد مهارة عالية من وائل رغم صعوبةالتحدي.
وفي التحدي الخامس والذي كان من نصيب النجم وائل جسار أيضًا، حتي يعلن نهاية الحلقة هزيمة النجمة أحمد السقا.
يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.
شاهد من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. معركة شرسة بين أحمد ووائل جسار في إغلب السقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.