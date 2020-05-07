العصابة تقرر تنفيذ عملية نصب جديدة في الحلقة الرابعة عشر من بـ100 وش

بعد نفاد مال جميع أفراد العصابة، واكتشاف ضرورة تنفيذ عملية نصب جديدة لاستكمال مشاريعهم التي بدأوها بمال عملية النصب الأولى، يقرر عمر ( آسر ياسين) الأتفاق مع سكر ( نيللي كريم ) على عملية نصب جديدة. يشترط عمر وجود ماجي ( علا رشدي ) فقط فتشترط سكر وجود رضوى ( زينب غريب ) وحمادة ( إسلام إبراهيم ) في العملية ولكن يفاجأهم سباعي ( شريف دسوقي ) برغبته في الانضمام إليهم. فتشترط سكر وجود رضوى ( زينب غريب ) وحمادة ( إسلام إبراهيم ) في العملية ولكن يفاجأهم سباعي ( شريف دسوقي ) برغبته في الانضمام إليهم. Advertisements في سياق آخر يلوم حمادة سكر على عدم مساعدتها له في الارتباط بشقيقتها ولكن بعد أن رأت كم الحب الذي يدخره حمادة لأختها توعده بالمحاولة معها مرة أخرى. له في الارتباط بشقيقتها ولكن بعد أن رأت كم الحب الذي يدخره حمادة لأختها توعده بالمحاولة معها مرة أخرى. يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب، شريف دسوقي، علا رشدي وغيرهم من نجوم الفن، المسلسل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري.

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