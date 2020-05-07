كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ياسر الطوبجي لـ'الخليج 365 الفني': أنا من عشاق مدرسة فؤاد المهندس للكوميديا الراقية (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ياسر الطوبجي فنان موهوب راهن على صدق موهبته وكسب قلوب الملايين بفنه الراقي المميز الذي يقدمه في جميع أعماله الفنية، ويخوض هذا السباق الرمضاني بباقة من الأعمال الدرامية الرائعة.

وأجرى 'الخليج 365 الفني' حواراً مع الفنان ياسر الطوبجي، للحديث معه عن مشاركته في هذا السباق الرمضاني، وكواليس العمل، والأعمال الفنية الجديدة،، والى نص الحوار..

* في البداية، كيف جاء ترشيحك في مسلسل "عمر ودياب"؟

رُشحت للعمل من خلال المخرج الأستاذ معتز التوني وهذا ليس أول عمل لي معه ولا مع مصطفى خاطر، وأكون على سعادة تامة بمشاركتي معهم كل عام.

* كيف تم ترشيحك في مسلسل "اتنين في الصندوق"؟

تم ترشيحي من خلال الشركة المنتجة مع اخواتي وزملائي أوس أوس وحمدي الميرغني والمخرج الاستاذ محمد مصطفى أول مرة أشارك معه وسعيد جداً بمشاركتي معه لأنه رجل له تاريخ وجميل وأحببت المشاركة معه في العمل.

* ماذا عن كواليس العمل مع أوس أوس وحمدي الميرغني؟

كواليس العمل كانت جميلة جداً ومبهجة وأوس أوس وحمدي الميرغني من الكوميديانات الشطار، وأنا بسعد جداً بالعمل مع ممثلين لديهم الحس الكوميدي وهذا يخلق حالة مميزة سواء أوس أوس وحمدي الميرغني وعلي ربيع ومصطفى خاطر.

* ماذا عن تجربتك في مسلسل "اللعبة"؟

مسلسل اللعبة من إخراج الأستاذ معتز التوني، وشيكو وهشام من الناس الذي أحب العمل معهم وهما موهوبين جداً في أفكارهم وككوميديان يستطيعوا عمل مسلسلات حلوة ودمها خفيف ومختلفة.

* هل تابعت ردود أفعال الجمهور على أدوارك؟

الحمدلله، ردود أفعال الجمهور كانت جميلة ومبهجة والناس مبسوطة.

* ما الشخصية التي تجسدها في مسلسل "100 وش"؟

أنا ضيف في مسلسل 100 وش، وسوف يتم النصب عليا من ضمن عمليات النصب التي يقوم بها جروب نيللي وأسر.

* كيف كانت تجربتك في مسلسل "واكلينها والعة ج2"؟

مسلسل واكلينها والعة من المسلسلات الجميلة التي قضيت بها فترة حلوة، والحمدالله شاركت في الجزء الأول وحقق صدى لدى الجمهور ويعتمد اعتماد أساسي على المواقف الكوميدية وفي كل حلقة يأتي نجم جديد كضيف تدور حوله الحلقة وكل حلقة فيه مستقلة بذاتها كأنه فيلم أو حدوتة منفصلة.

* من منّ فنانين الزمن الجميل تمنيت العمل معهم؟

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تمنيت العمل مع الكثير من نجوم الزمن الجميل، وأنا أميل لمدرسة الأستاذ فؤاد المهندس للكوميديا الراقية، أنا محب له كثيراً وكنت أتمنى الالتحاق بالعمل مع هذا الجيل من العمالقة، نحن منحدرين من أيام نجيب الريحاني والأستاذ فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، والزعيم عادل إمام، سمير غانم وناس كثيرون، وصولا لأحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد مكي.

* ومن الفنانين الجدد الذي تتوقع لهم مستقبل باهرا؟

ناس كثيرة جداً مبشرين بالخير، ومصر طول عمرها لديها تجديدات وظهور لمواهب كثيرة متميزة على الساحة الفنية.

* قدمت العديد من الأعمال من منها الأقرب لقلبك؟

جميع الأعمال التي قدمتها سعيد بها كثيراً، لأني لم أجسد عمل إلا وأنا مستمتع بها ولدي حالة خاصة عند قيامي بعمل شغل سعيد به البهجة التي أشعر بها وقتها تظهر للجمهور من خلال العمل فبالتالي الجمهور يبتهج عند المشاهدة وأستطيع إدخال السرور على قلوبهم، وسعيد جداً بجميع المخرجين والمنتجين وزملائي والممثلين الذي شاركت معهم في أعمال جميعهم اخواتي وحبايبي.

* ما الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة في أعمالك؟

أتمنى تقديم شخصيات كثيرة، الممثل دائما يتمنى تجسيد جميع الشخصيات والأنماط المختلفة، أنا جسدت الدكتور والظابط والمحامي والمواطن الموظف المطحون، والارستقراطي، والحرامي، الممثل يتمنى تجسيد الـ100 مليون شخصية المتواجدة في الشارع.

* ما رأيك في طرح بعض المسلسلات على المنصات الإلكترونية؟

المنصات الإلكترونية شئ جيد جداً وتوفر فقرة الإعلانات عليك، ومسلسل اللعبة حقق صدى كبير مع الجمهور عند طرحه على موقع شاهد كنوع من أنواع الدعاية الذي جذب الناس لمتابعته لأنه عمل يستحق المشاهدة.

* كيف تقضي وقتك في فترة الحجر المنزلي؟

أقوم برش كحول دائماً ليا ولأولادي وأتبع الإجراءات الاحترازية، وأحاول استغلال الوقت في هذا الشهر الكريم بالعبادة والصلاة والقرب من ربنا، مع مشاهدة الأعمال الدرامية والمسلسلات وإذا توفر وقت أحاول قدر المستطاع ممارسة أي نشاط والألعاب الرياضية بشكل خفيف كالتمشية.

* هل السوشيال ميديا تؤثر على حياتك بشكل كبير؟

السوشيال ميديا بالنسبة لي من الأشياء المسلية، ولكنها لا تشغل حيز كبير من وقتي.

* هل هناك أعمال جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟

انتهيت من عمل فني إخراج الأستاذ إسلام خيري، بطولة عبد الرحمن توتا، ومحمد سلام وسأكون ضيف مع اخواتي وحبايبي، وربنا يسهل ويتواجد عمل سينمائي قريباً إن شاء الله.