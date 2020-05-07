تراند اليوم : منوعات أشرار “حرب النجوم” يشرفون علي إجراءات العزل في الفلبين

ارتدى مسؤولون محليون في الفلبين ملابس الشخصيات الشريرة بسلسلة أفلام “حرب النجوم”، ليفرضوا تطبيق تدابير العزل الصحي الصارمة، في الوقت الذي وزعوا فيه أيضاً مساعدات إغاثة.

ولفت الزعماء الشبان الذين كانوا يرتدون تلك الأزياء انتباه سكان القرى على أطراف مانيلا، الذين تم لفت نظرهم حينئذ إلى ضرورة البقاء في منازلهم.

وقال موريل بالداجو، وهو مسؤول منتخب كان يرتدي زي إحدى شخصيات فيلم “حرب النجوم”: “وبخنا السكان الذين ما زالوا يخرجون دون تصاريح العزل الصحي اللازمة، ومن لا يضعون كمامات. وتأكدنا من اتباع الإرشادات الحكومية بشكل ملائم”.

وأضاف أن السكان قابلوا ملابسه بابتسامات، كما أن ذلك خفف إلى حد ما أيضاً عن القرويين الضغوط الناجمة عن تفشي الفيروس.

ويشتهر الـ4 من مايو/ أيار أيضاً بأنه يوم “حرب النجوم”، ويحتفل به هواة تلك السلسلة الشهيرة من الأفلام في مختلف أنحاء العالم.

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وركب موظفون حكوميون أيضاً مراكب خشبية صغيرة لتوزيع عبوات تحتوي على أرز وسلع معلبة في حي ساحلي قريب.

وأظهرت إحصاءات حكومية أن الفلبين سجلت 9485 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و623 حالة وفاة حتى الإثنين.

وتفرض الفلبين تدابير حجر صحي صارمة على العاصمة مانيلا والمدن الرئيسية حتى منتصف مايو/ أيار.