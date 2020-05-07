تراند اليوم : حسن شاكوش: محمد رمضان منافسي الوحيد علي اليوتيوب.. وسبت الكورة علشان مبتكسبش

سخر الفنان رامز جلال من ضيفه حسن شاكوش وذلك في حلقة اليوم من برنامج “رامز مجنون رسمي” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”.

وفي مقدمته وصف رامز حسن شاكوش بأنه “بطل الولا حاجة اللي طعن المواويل وقتل الغني الشعبي الاصيل”.

وقال رامز ساخرًا: “بقا فيه شواحة وكسبرة وحنجرة” متسائلًا: “جايين يغنوا ولا يفتحوا خزن” مؤكدًا ان قرارات الايقاف لا تنفع مع هؤلاء وأنه لا ينفع معهم إلا مقالبه

ووصف جلال حسن شاكوش بأنه: “دُقماق الطرب وأزميل المهرجانات مرزبة التريند” ساخرًا: “بقينا عايشين في أيام هباب والفن الجميل انتهي وبقا عذاب وجه اليوم اللي منشفوش واستضفنا حسن شاكوش الهاموش”.

وسخر رامز جلال من ملابس حسن شاكوش: “لبس مفرش السرير او البلتكانة كأنه نازل خناقة”

كما سخر من تسريحة شعره: “مش عامل له فرق في راسه ده عامل له قنايا”.

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وسخر رامز جلال من تناوله فسدق وشربه الشاي في الاستديو: “مش بياكل فسدق تحسي انهب ياكل بلح البحر وبيشد الشاي شدة واحدة شادد بصارة”.

وحينما قاموا بتجهيز شاكوش للبرنامج قال رامز: “حسن شاكوش بيحط روج ..دي غادة رجب متعملش كده”.

وسخر رامز جلال من حسن شاكوش: “اللي اكتشفه النجار” مشيرًا إلى أن أصدقائه نصحوه بالغناء لأنهم يريدوا التخلص منه.

وفي حوره مع أروى أعتبر حسن شاكوش أن منافسه الوحيد على يوتيوب هو الفنان محمد رمضان لافتًا إلى أنه ترك الكرة لأنه لا يوجد فيها مكاسب.

وأكد شاكوش ان خلافه مع حسن شاكوش لم ينتهي حتى الأن متحدثا عن صفات الفتاة التي يحب أن يتزوجها “اللي عايز اتجوزها واحدة لازم تكون حلوة” ليرد رامز جلال ساخرًا: “على اساس انها هتتجوز مين براد بيت”.

وحينما عرضت أروى صور الفنانين علق شاكوش على صورة الفنان هاني شاكر: “هاني شاكر استاذنا وأي قرار انت تاخده احنا معاك فيه” وعلق على صورة الفنان عمرو دياب بانه الهضبة بينما علق على صورة رامز جلال قائلًا: “على المستوى الشخصي بعشق رامز جلال”.