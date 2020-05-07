من أكثر فنانة أقنعت بدور الأم في دراما رمضان! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتسابق بعض الفنانات في تجسيد دور الأم في الأعمال الدرامية، وظهرت هذه المنافسة بشكل كبير في السباق الرمضاني الحالي، حيث تنوعت شخصية الأم مابين الأم "العنيفة والطيبة والكوميدية والمهملة".

ويرصد "فوشيا" في السطور التالية أبرز الفنانات اللاتي استطعن إقناع الجمهور بدورهن" كأم".

يسرا "خيانة عهد"

تقدم يسرا خلال مسلسل "خيانة عهد" شخصية "عهد" الأم المهملة التي تهمل ابنها "هشام" الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعي في كلية الطب يرسب في الدراسة دون علمها، ويلجأ لتعاطي المخدرات، ويصبح مدمنا.

والمسلسل بطولة مجموعة من النجوم منهم حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وبيومى فؤاد وخالد سرحان وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" في اللحظات الأخيرة.

سلوى عثمان"البرنس"

تجسد الفنانة سلوى عثمان دور الزوجة الثانية لوالد "رضوان البرنس" الذي يجسده محمد رمضان، وهى أم لثلاثة أبناء يجسد أدوارهم كل من الفنانة رحاب الجمل، والفنانة ريم سامي والفنان محمد علاء.

وتألقت سلوي عثمان خلال أحد المشاهد الذي أطلق عليها الجمهور "مشهد الصدمة"، وتجسد دور الأم الملكومة الذي يحاول أبناؤها التخلص من شقيقهم.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ونخبة من نجوم الفن.

إنعام سالوسة"الفتوة" "والاختيار"

تقدم الفنانة القديرة إنعام سالوسة دور والدة الفنان ياسر جلال بطل مسلسل "الفتوة"، وهناك علاقة حميمية يغلب عليها الطابع الكوميدي بين "إنعام" وياسر" ضمن أحداث العمل، الذي كتبه هاني سرحان.

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كما تقدم الفنانة إنعام سالوسة دور الأم أيضًا في مسلسل "الاختيار"، حيث تلعب شخصية والدة الفنان محمود حافظ، وهى شخصية صعيدية تعشق بلدها وتخاف على أولادها.

سميرة عبدالعزيز "القمر آخر الدنيا"

تجسد الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز دور والدة الفنانة بشرى والفنان مؤمن نور، ضمن أحداث مسلسل "القمر في آخر الدنيا" وعرف عنها دائما بدور الأم الحنون للمخرج تامر حمزة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته بجانب بشرى ومؤمن نور مجموعة من الفنانين منهم ثراء جبيل وأحمد كرارة وأميرة نايف.

دلال عبد العزيز "جمع سالم"

تجسد الفنانة دلال عبد العزيز دوروالدة زينة خلال أحداث مسلسل "جمع سالم" بالتبني فليست والدتها في الحقيقة، فتقوم بتربيتها منذ الصغر وتعليمها حتى تصبح طبيبة وتناقش زينة قضية تبنى الأطفال، بعد ما تكتشف حقيقتها وأن دلال عبد العزيز ليست والدتها، فهى فى الأصل لقيطة وتكتشف زينة حقيقتها مع توالى الأحداث، حيث صورت زينة عدد من مشاهدها في مدينة 6 أكتوبر والعديد من الديكورات.

وأيضا الفنانة نادية الجندى والفنانة نبيلة عبيد تجسدان دور الأم في مسلسلهما "سكر زيادة"، حيث يظهر أولادهما في الحلقات المقبلة، ونفس المسلسل تقدم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب دور والدة الفنانة نادية الجندى، والمسلسل تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.

عارفة عبد الرسول

كما تقدم الفنانة عارفة عبدالرسول شخصية الأم في مسلسل "رجالة البيت" حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية والدة الفنان أكرم حسني، وتظهر بشخصية كوميدية ضمن أحداث العمل في إطار درامي كوميدي، والعمل بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمي.