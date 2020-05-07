حسن شاكوش يواجه "جنون رامز" بالغناء.. ويؤكد: أريد فتاة جميلة للزواج! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط نجم الأغنية الشعبية حسن شاكوش، في فخ برنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر، والمخصص للإيقاع بضحايا الفنان المصري رامز جلال بشكل كوميدي ساخر.

البرنامج بدأ باستضافة شاكوش في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانبا من تفاصيل حياتها الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

وأثناء دخول الضيف يظل رامز يقدم ضيفه للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة بسرد جزء من تفاصيل حياته بشكل كوميدي يجعل الجمهور يتوصل لاسم الضيف.

بعدها بدأت أسئلة البرنامج الحواري المتضمن لعدة فقرات، والتي أجاب عليها بأن الفنان محمد رمضان هو منافسه على الساحة الفنية، وأن مشكلته مع الفنان عمر كمال بسبب أغنية بنت الجيران لم تنته بعد، وأنه يريد الزواج من فتاة جميلة.

وتلى ذلك فقرة عرض صور بعض الشخصيات تظهر صورة رامز جلال فقال عنه شاكوش إنه يحبه وفجأة خرج منها فانتاب المطرب الشعبي حالة من الذهول.

واستكمل رامز جلال برنامجه وقام بتلوين شعر شاكوش ورفعه في الهواء وتدويره عدة مرات وكهربته فتغيرت ملامحه وظل يصرخ ثم فاجأه برش المياه عليه.

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واستجاب شاكوش لمطالب رامز وظل يردد "رامز جلال واد شقي ومحبوب" لكن ذلك لم يمنع رامز من استكمال برنامجه وأغرقه بالمياه.

وجاءت فقرة المياه فقام رامز بإنزال شاكوش في حوض مياه فقال له: "يا عم إيه ده، يا لهوي" وحين أخرج له الثعبان ظل يغني ويتوسل له.

ومع اقتراب نهاية البرنامج ظن شاكوش أنه نجا من المقلب وبعد فك قيوده اتجه نحو رامز فسقط في بركة المياه ومع ذلك حافظ على انفعاله وظل يغني لرامز.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال كان فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود للتصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

وشاكوش مطرب شعبي عرف بأغنية "بنت الجيران" وهاجمته نقابة المهن الموسيقية ومنعته من الغناء وإقامة الحفلات، واتهمته بأن أغانيه تحوي ألفاظًا غير لائقة. وحققت أغانيه "عود البطل" و"بنت الجيران" ملايين المشاهدات.