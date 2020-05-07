أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة عبد الله بالخير

القاهرة - لايف ستايل حل، الأربعاء، الفنان الإماراتي عبد الله بالخير ضيفا على الحلقة الثالثة عشر لحلقات برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، الذي يُقدمه رامز جلال.

وعقب نهاية الحلقة، حرص رامز جلال على توجيه رسالة لضحية اليوم -عبر حسابه بـ"تويتر"- بنشر عدة صور من حلقة عبد الله بالخير وعلق عليها: قائلا: "عبدالله بالخير بالمقلوب في #رامز_مجنون_رسمي". في الفقرة الأولى من الحلقة، أخذت المطربة أروى والتي تقوم بدور مذيعة البرنامج رأي عبد الله بالخير في 3 صور لنجوم وهم الفنانة أحلام، والصورة الثانية، كانت للنجم محمد صلاح، والثالثة كانت لرامز جلال والذي قال عنه: "أحبه وأقدره"، وذلك قبل ظهور مقدم البرنامج بشخصيته الحقيقية. قد يهمك أيضا: عبد الله بالخير يكشف حقيقة معرفته المسبقة بمقلب رامز جلال تنسيقات رمضانية من الفنانة أروى

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