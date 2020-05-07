دينا الوديدي تُحيي حفلًا غنائيًا "لايف" الجمعة للتشجيع على البقاء في المنزل

تحيى الفنانة دينا الوديدى حفلا غنائيا "لايف"، الجمعة المقبل، فى تمام الساعة 11 مساء، فى إطار عدد من حفلات النجوم للتشجيع على بقاء الجمهور فى المنزل، فى ظل الأزمة التى تمر بها مصر والعالم بسبب انتشار جائحة كورونا.

وكانت الفنانة دينا الوديدي قد عبرت عن حزنها الشديد لرحيل الشاعر الغنائي ميدو زهير، وكتبت دينا عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "البقاء لله توفي اليوم الشاعر المتفرد والكبير ميدو زهير صاحب اشهر أغاني ألبوم تدور وترجع وغيرها من الأغنيات حزن الجنوب - في بلاد العجايب - يحدثني الشجر - تدور وترجع- نرجو له الرحمة من الله.

وتوفى الشاعر الغنائي ميدو زاهر صباح اليوم أثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وحاز ميدو زاهر على شهرة خاصة بعد تعاونه مع فريق "بلاك تيما" و"مسار إجباري" والمطربة مريم صالح.

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