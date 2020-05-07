شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يكشف عن تجسيده شخصية البطل الشهيد رامى حسنين فى الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد صلاح حسنى، عن صورة من كواليس شخصيته في مسلسل الاختيار، حيث يجسد شخصية الشهيد رامى حسنين، ضمن الذين رافقوا الشهيد أحمد صابر منسى في سيناء وشاركوا فى عمليات تطهيرها من التكفيريين والإرهابيين.

الفنان أحمد صلاح حسنى، نشر عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة من كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار، وعلق قائلاً:"تحيا مصر.. الاختيار رامى حسنين قريبا.. مصر شهداء الوطن".







يشار إلى أن الفنان أحمد صلاح حسني، أعلن عن مشاركته في إحدى حلقات مسلسل الاختيار مع النجم أمير كرارة، وتجسيد شخصية أحد الضباط المقاتلين في سيناء، الذين رافقوا الشهيد أحمد صابر منسي.

وحرص الفنان أحمد صلاح حسني، على فك لغز الصورة التي نشرها النجم أمير كرارة ، ليطلب من متابعيه بتخمين النجم الذي سيشارك في حلقات المسلسل القادمة، لينشر صورته من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

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وكتب حسني على الصورة التي ارتدي فيها الملابس العسكرية قائلاً :" سعيد بالتواجد مع اخويا وحبيبي البطل أمير كراره في مسلسله و مسلسل كل المصريين الاختيار عمل كبير سيعيش طويلا في ذاكره المصريين شرف كبير لي ان اكون واحد من ضمن ابطال هذا العمل الكبير والمشرف والذي اراه اقل حاجه تقدم لشهداء الوطن".

وكان النجم أمير كرارة، نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور للفنان احمد صلاح حسني من الخلف، وطلب من متابعيه توقع وتخمين النجم الجديد الذي سيظهر ضمن ضيوف الشرف في المسلسل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.