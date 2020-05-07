شكرا لقرائتكم خبر عن فلانتينو الحلقة 14.. القبض على داليا البحيري بسبب قراءتها الفنجان فى الفندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل "فلانتينو" ضبط الشرطة داليا البحيري بسبب ممارستها قراءة الفنجان للسياح داخل الفندق، وتحفظت على العملات الأجنبية التي قامت بالتحصل عليها من السياح داخل الفندق.

وقام حمدى المرغني بالذهاب إلى قسم الشرطة ونجح في إخراجها من الحجز لتقرر بعد ذلك العودة من جديد إلى طنطا.

وكانت الأحداث شهدت تحقيق داليا البحيري مكاسب كبيرة بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك بسبب قيامها بقراءة الفنجان للسياح الأجانب في الفندق التي تسكن به حيث قامت بحفظها داخل خزينة غرفة الفندق.

واستطاعت داليا البحيري أن تقوم بدفع حساب الفندق كنوع من رد الجميل للزعيم عادل إمام الذي اصطحبها من طنطا إلى القاهرة لحل أزمة إيصالات الأمانة التي ورطه فيها طليق داليا البحيري.

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قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.