شكرا لقرائتكم خبر عن صناع أوبريت "انتوا لها" الكويتى يقعون فى خطأ جسيم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع صناع أوبريت "انتوا لها" الكويتى، فى خطأ جسيم، إذ وضعوا صورة بشار الأسد فى طفولته على أنها صورة للشيخ أحمد الصباح أمير الكويت فى طفولته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الصورة معربين عن غضبهم من الخطأ، متسائلين عن سبب وجود صورة بشار فى طفولته فى مقدمة الأوبريت، معتبرينه خطأ ضخم وجسيم فى عمل فنى بمثل هذه الضخامة.

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وفى سياق متصل نشرت الفنانة السورية أصالة مقطعا من غنائها لأحدث أعمالها الغنائية ممثلة فى أوبريت وطنى جديد لدولة الكويت بعنوان "أنتوا لها"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وهو الأوبريت الذى يشهد مشاركة من جانب نجوم آخرين مثل حسين الجسمى، وماجد المهندس، ونبيل شعيل، وبلقيس فتحى، وراشد الماجد، وسناء الخراز، ومحمد المسباح، ونوال الكويتية.

وعلقت أصالة على الأوبريت بكتابة "تشرّفت بمشاركتى بالعمل المليان محبّة ووفا وفخر.. لوطن جمع كلّ تلك المعانى.. حفظ الله أوطاننا وأهلنا وأحبّتنا.. فى كلّ بقعة منّ بلادنا الطيّبة.. ولأهلى فى الكويت كلّ محبّتى واشتياقى.. علّنا نلتقى قريبا".

وما إن كتبت أصالة تلك الكلمات حتى انهالت عليها تعليقات كثيرة من قبل متابعيها ومعجبيها خاصة من دولة الكويت ممن أثنوا عليها ووجهوا كلمة للكويت عبر التعليقات على البوست التى نشرته أصالة.