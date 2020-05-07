شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز يشوق متابعيه حول ظهوره في مسلسل "الاختيار" بصورتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد عز صورتين له عبر حسابه علي موقع انستجرام، من كواليس مسلسل "الاختيار"، وعلق علىي الصورة بكتابة : "الاختيار، منسي، خالد سفاح، يا رب كرمك وتوفيقك".

وذلك في إشارة إلي ظهوره خلال حلقة من حلقات مسلسل "الاختيار"، والذي يذاع علي قناة ON في تمام الساعة 9 مساء يومياً طوال شهر رمضان، ويحظي بمتابعة كبيرة منذ بدء عرضه خلال مارثون دراما رمضان.

وكان الفنان محمد عز قد حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره منذ فترة بصورة أخري له خلال كواليس تصوير مسلسل "الاختيار"، الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة.

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ونشر عز صورة له مع كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهما يرتديان الملابس العسكرية، وكتب قائلاً: "مليون مبروك النجاح يا أبو سليم يا مجدع يا غالي".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.