شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عودته للتدريبات.. يارا تعبر عن عشقها لبرشلونة بصورة ورسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة اللبنانية يارا، عن اشتيقاها لمباريات كرة القدم وفريقها المفضل برشلونة بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتأكيدًا على عشقها للبارسا، نشرت يارا صورتها وهى ترتدى تيشيرت الفريق الكتالونى، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت يارا فى تعليقها على الصورة، "خلال هذا الحجر الصحى، حتى لو كنت فى واحدة من أجمل المدن فى العالم مثل دبى، يمكنك الرجوع إلى الأشياء التى تحبها أكثر.. أحب وأفتقد فريق برشلونة المفضل لدى، ولا يمكننى الانتظار حتى أراهم يلعبون ويملأون الملاعب مرة أخرى"، وأضافت "اشتقنا كتير لمباريات برشلونة.. إن شاء الله يرجعوا كمان لأنو فيه غير فرق رجعت.. مين بيتذكّر كم نقطة كان عندهم برشلونة قبل توقّف الدّورى؟".

يشار إلى أن فريق برشلونة الإسبانى يستأنف التدريبات الفردية بدءا من غد الجمعة، بعدما خضع اللاعبون للفحوصات الطبية، أمس الأربعاء، استعدادا لاستكمال الموسم الجارى 2019-2020 الذى توقف فى مارس الماضى لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن برشلونة سيبدأ تنفيذ الدورات التدريبية الأولى بشكل فردى وتركز على الجانب البدنى غدا، الجمعة، قبل مرحلة التدريب الجماعى، وأضافت الصحيفة أن الحياة الطبيعية ستبدأ فى المدينة الرياضية "خوان جامبر" غدا، وهو الموعد المقرر لبدء الدورات التدريبية الأولى لأعضاء الفريق بقيادة كيكى سيتين، وذلك عقب اجتياز اللاعبين الاختبارات الأولى للكشف عن ما إذا كان أى لاعب يعانى من الفيروس.

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وكان لاعبو برشلونة الإسبانى عادوا للظهور من جديد فى مقر النادى أمس الأربعاء، للخضوع للفحوصات الطبية استعداداً للعودة للتدريبات من جديد تمهيداً لاستئناف الموسم الكروى الذى توقف منذ مارس الماضى لتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أنه تواجد لاعبى برشلونة فى المدينة الرياضية "خوان جامبر" للمرة الأولى منذ 54 يوما، وتحديدا منذ 13 مارس الماضى أى نحو شهرين من الحبس بسبب أزمة كورونا.

وأضافت الصحيفة أن سيرجى روبيرتو كان أول الوافدين لإجراء الاختبارات الطبية فى نادى برشلونة، وجاء بعده العديد من اللاعبين وهم "راكيتيتش، لينجليت، تير شتيجن" ثم انضم لاحقا لهذه المجموعة فرينكى دى يونج، نيسلون سيميدو، آرثر ميلو، ومارتين برايثوايت، مضيفة أن اللاعبين ظهروا ملتزمين بالإجراءات الطبية بارتداء الأقنعة والقفازات.

أشارت الصحيفة إلى أنه وصل ميسى وسواريز للمدينة الرياضية لكن كل منهما فى سيارته وبقيا 45 دقيقة هناك، تلاهم جريزمان وأرتورو فيدال، وأخيرا بيكيه وأومتيتى وريكى بويج، ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.