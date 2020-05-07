تعرفوا على حبيبة مانويل نوير الجديدة صاحبة الـ19 عامًا

متابعة بتجــــــــــرد: أفادت وسائل إعلام ألمانية أن نجم كرة القدم مانويل نوير حارس فريق بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، يعيش قصة حب جديدة بعد أشهر قليلة من انفصاله عن زوجته نينا. فبحسب المصدر يواعد قائد المنتخب الألماني لكرة القدم شابة ألمانية اسمها أنيكا بيسيل تبلغ من العمر 19 عامًا، وتدرس حالياً تخصص “إدارة الموضة”. أما ما لفت انتباه وسائل الإعلام ورواد الإنترنت حول أنيكا، هو التشابه الكبير بينها وبين زوجة نوير السابقة نينا (27 عاماً) التي تزوجها عام 2017.

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