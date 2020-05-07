مادونا تكشف انها أصيبت بكوفيد 19.. ما هي حالتها الصحية الآن؟

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت المغنية العالمية مادونا أنها أصيبت بكوفيد 19 خلال قيامها بجولتها الغنائية Madame x في فرنسا وذلك بعد مرضها قبل سبعة أسابيع، كما أن بعض أعضاء فرقتها أصيبوا بدورهم.

وفي منشور على انستغرام كتبت مادونا: “عندما يكون الاختبار إيجابياً للأجسام المضادة، فهذا يعني أنك كنت قد أصبت بالفيروس، وهذه كانت حالتي إذ كنت مريضة في نهاية جولتي في باريس قبل سبعة أسابيع، مثل العديد من الفنانين الآخرين المشاركين في العرض”.

وأضافت مادونا البالغة من العمر 61 عاماً: “لكن في ذلك الوقت، ظننا جميعنا أننا نعاني من إنفلونزا شديدة. الحمد لله أننا بصحة جيدة الآن”.