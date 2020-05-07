متابعة بتجـــــــــرد: كشفت المغنية العالمية مادونا أنها أصيبت بكوفيد 19 خلال قيامها بجولتها الغنائية Madame x في فرنسا وذلك بعد مرضها قبل سبعة أسابيع، كما أن بعض أعضاء فرقتها أصيبوا بدورهم.
وفي منشور على انستغرام كتبت مادونا: “عندما يكون الاختبار إيجابياً للأجسام المضادة، فهذا يعني أنك كنت قد أصبت بالفيروس، وهذه كانت حالتي إذ كنت مريضة في نهاية جولتي في باريس قبل سبعة أسابيع، مثل العديد من الفنانين الآخرين المشاركين في العرض”.
وأضافت مادونا البالغة من العمر 61 عاماً: “لكن في ذلك الوقت، ظننا جميعنا أننا نعاني من إنفلونزا شديدة. الحمد لله أننا بصحة جيدة الآن”.
كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تكشف انها أصيبت بكوفيد 19.. ما هي حالتها الصحية الآن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.