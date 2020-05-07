هيفاء وهبي تتألق في جلسة تصوير رمضانية

متابعة بتجـــــــــرد: خضعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جذابة مرتديةً فستان باللون الذهبي المطرز.

ونشرت هيفاء وهبي الصور عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، فحصدت إعجاب المتابعين الذين انهالوا عليها بالتعليقات التي أثنوا من خلالها على جمالها ورقيها.

تجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي انشغلت قبل انتشار فيروس كورونا بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد “أسود فاتح” الذي تم تأجيل عرضه إلى ما بعد سباق دراما رمضان 2020.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية أغنيتي “شاغلة كل الناس” و”تملي ناجحة”.