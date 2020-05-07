مادونا: أصبت بكورونا في باريس قبل أسابيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت المغنية الأمريكية مادونا أن إصابتها بفيروس كورونا أثبتت بعد مرضها قبل 7 أسابيع خلال جولتها في فرنسا، إلا أن كل هذا بات الآن مجرد ذكرى سيئة.

وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي "عندما يكون الاختبار إيجابيا للأجسام المضادة فهذا يعني أنك مصاب بالفيروس، وهذه كانت حالتي، إذ كنت مريضة في نهاية جولتي بباريس قبل 7 أسابيع، مثل العديد من الفنانين الآخرين المشاركين في العرض".

وأضافت مادونا البالغة (61 عاما) "لكن في ذلك الوقت، ظننا جميعنا أننا نعاني من إنفلونزا شديدة، الحمد لله أننا بصحة جيدة الآن".

وبدأت مادونا جولتها "مدام إكس" في سبتمبر/أيلول من نيويورك، ومرت عبر شيكاغو وسان فرانسيسكو ولاس فيجاس ولوس أنجلوس وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ولشبونة ولندن.