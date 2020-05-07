مسلسل "في ذاكرة الظل" يسجل نجاحا رمضانيا مبكرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقبل المشاهد العربي بشكل كبير على المسلسلات التلفزيونية خلال شهر رمضان المبارك، وفي هذا العام يتزامن رمضان مع فترة الحجر الصحي، ما يزيد من نسبة الإقبال على مشاهدة التلفزيون ومتابعة المسلسلات الرمضانية بطريقة تختلف عن المواسم السابقة.
ويأتي مسلسل "في ذاكرة الظل" هذا العام بطليعة المسلسلات الخليجية التي نالت استحسان ورضا المشاهدين، والتي تتابعها شريحة كبيرة من الناس، تدور حكاية العمل حول محور الشر بحكاية شخصية وليد الذي سجن 10 سنوات ليعود ويفتح دفتر الحسابات بمشاركة نخبة من الفنانين.
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