فهرية أفجان تتغنى بنجاح زوجها بوراك أوزجيفيت: كسر كل الأرقام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة فهرية أفجان زوجة الفنان بوراك أوزجيفيت بعد تصدر مسلسله "قيامة عثمان" نسب المشاهدات في تركيا بعد عرض الحلقة 20 منه، إضافة إلى تصدره منصات مواقع التواصل في الوطن العربي.

وذكرت تقارير محلية أن حلقة "قيامة عثمان" نالت ما يفوق العشرين بالمئة، ما يعني أنه أصبح قريبًا من كسر الرقم القياسي الذي يحتفظ به مسلسل (العشق الممنوع) منذ ١٠ سنوات، والذي وحده من تجاوزت نسب مشاهداته الـ ٢٥ بالمئة. ليكتسح بوراك جميع منافسيه في الوقت الحالي.

وتغنّت فهرية أفجان بالنجاح الكبير الذي حققه زوجها ووصفته بالممثل الأول والأكثر نجاحًا في تركيا، حيث قالت: "لكل من يشكك بأنه الأول، نسب المشاهدات حددت ذلك، بوراك يكسر كل الأرقام ويثبت أنه الأفضل في قلوب الأتراك".

وأضافت: "مبروك حبيبي، لا شك أنك سعيد للغاية، وأخيرًا يمكنك أن تصرخ بأعلى صوتك تفتخر بهذا الإنجاز الذي تستحقه".

ووصل مسلسل "قيامة عثمان" أو المؤسس عثمان إلى الحلقة 20 ويعد العمل التاريخي مكملا لمسلسل "قيامة أرطغرل" الذي تم عرضه لمدة 5 مواسم متتالية، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة وحقق نسب مشاهدة ضخمة تقدر بالملايين.

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وتحدد شكل الصراع القادم بين عثمان نجل أرطغرل وبين المغول بقيادة بلغاي في الحلقة الـ 20، يساعده في الخلف الدولة البيزنطية بعددها وعتادها ورجال القلعة، ومن ورائهم ديندار قلب الخيانة النابض داخل القبيلة.

قيامه عثمان، يروي لنا الأحداث التاريخية لتأسيس الدولة العثمانية والشخصيات المهمة التي لعبت دورا كبيرا في تكوين الدولة، وتحالف قبائلها تحت راية واحد علي يد عثمان الغازي ابن أرطغرل.

وتظهر خلال الحلقات المقبلة وجوه جديدة استعانت بها شركة "بوزداغ فيلم" المنتجة لمسلسل المؤسس عثمان، من أجل تجسيد بعض الشخصيات، فضلاً عن عودة بعض الوجوه الأخرى مثل سونغور تكين وغيرها، بينما تأكد عدم ظهور أرطغرل مرة أخرى خلال الحلقات القادمة، ووفاته في قونيا وانتهاء أمره في مسلسله فقط.