من هو هيثم زنيتا الزوج رقم 12 في حياة غادة عبد الرازق؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يكن اسم هيثم زنيتا يتردد كثيرًا بين الجمهور كما اليوم بعدما أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الزواج منه ليكون بذلك الزوج رقم 12 في حياتها.

وهيثم زنيتا هو مدير التصوير الذي يعمل معها في مسلسل "سلطانة العز" الذي يُعرض حاليًا في دراما رمضان 2020 لكن قصة تعارفهما على بعضهما كانت قد بدأت قبل 7 سنوات في كواليس مسلسل "حكاية حياة".

وخلال تصوير "حكاية حياة" الذي قال عنه الجمهور إنه من أفضل مسلسلات غادة عبد الرازق، انسحب المخرج محمد سامي من تصوير العمل الدرامي بسبب تدخلات زنيتا في سير العمل وفق المعلومات التي تداولتها مصادر فنية عديدة.

كما أعلن المخرج سامي وقتها أن أغلب كوادر المسلسل الذي تم عرضه عام 2013 قد انزعجوا من تصرفات هيثم زنيتا آنذاك، ومنذ ذلك الوقت لم يتعاون المخرج مجددًا مع غادة عبد الرازق.

وخرجت أنباء عديدة وقتذاك أفادت أن غادة وهيثم متزوجان سرًا لكنهما انفصلا، لكنهما قد فاجآ الجمهور مجددا وأعلنا ارتباطها اليوم الخميس دون أن يكشفا عن أية مؤشرات حول وجود علاقة قوية بينهما في الأيام الماضية.

ويعد هيثم زنيتا مدير تصوير مشهورا، شارك في أعمال درامية كثيرة، إضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب الفنانة السورية أصالة نصري الجديد الذي حمل عنوان "شامخ".

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وأشارت المعلومات إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق تكبر زوجها الجديد هيثم زنيتا ما يقارب 10 أعوام، دون وجود تأكيدات حول هذا الأمر، لكن متابعين أوضحوا أن فارق العمر في الوسط الفني ليس عائقًا لإقامة العلاقات والزواج.

وقالت غادة عبدالرازق في تصريح لـ"فوشيا"، إنها تعيش في الفترة الحالية حالة من السعادة في ظل ردود الأفعال التي تلقتها بشأن مسلسلها "سلطانة المعز"، إضافة إلى سعادتها بعلاقتها الجيدة بهيثم خاصة أن العلاقة بينهما تأرجحت في الفترة السابقة إلى أن تكللت بالزواج.

وبيًنت غادة عبدالرازق أنها ستحتفل بزواجها بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، لافتة إلى أن أفضل ما في علاقتها بزوجها هيثم زنيتا كونهما أصدقاء على المستوى الشخصي قبل أن يتم زواجهما.

وكان موقع "فوشيا" قد انفرد اليوم بنبأ زواج غادة عبدالرازق من مدير التصوير هيثم زنيتا، حيث أكد مصدر مقرب من الفنانة المصرية أن الحلقة التي شهدت حفل زفاف غادة عبدالرازق في المسلسل كانت عبارة عن احتفال صغير بزفافها في الحقيقة أيضًا، موضحا أنها كانت عروسًا بالمسلسل وعروسًا بالواقع وتزوجت من هيثم زنيتا.