النجمة العالمية دوا ليبا تكشف عن ألبومها الأخير "حنين المستقبل"

كشفت النجمة العالمية دوا ليبا أن ألبومها الأخير " Future Nostalgia " - حنين المستقبل- و الذي حقق نجاح كبير فور إطلاقة شهر مارس/آذار الماضي ، كان من الممكن ألا يري النور إذا لم تبتعد النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 24 عاما ) عن كل منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة " تويتر " و " فيس بوك " ، فبمجرد أن ابتعدت عنهم بدأت ليبا العمل باجتهاد كبير علي كل التفاصيل الخاصة بالألبوم ، و هو ما أكده موقع " nme " .

وأشارت ليبا أيضا إن إطلاق الألبوم وتحقيقه الكثيرمن النجاحات في ظروف انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم يعد بمثابة مؤشر عن أهمية التباطؤ وتقييم كل خطوة وأخذ بعض الوقت وبعض الصبرمع أنفسنا، ولمن لا يعرف أن دوا ليبا لم تعد تستخدم حسابها الشخصي علي موقع " تويتر" لكنها مازالت تستخدم حسابها علي " إنستجرام "

يذكر أنه بالرغم من أن النجمة العالمية دوا ليبا تعتبر وجها جديدا على الساحة الغنائية إلا أنها استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات، وكأنها تتواجد على الساحة منذ سنوات طويلة، ولأنها تضع كل تركيزها فى عالم الموسيقى والغناء استطاعت دوا ليبا أن تضع بصمة من ذهب يشد بها كل المعنيين بالموسيقي من شتي أنحاء العالم، ففى الشهر الماضى أطلقت دوا ألبومها الغنائى "Nostalgia Future"، والذى وصفه الكثيرون بأنه ممتع وجاء إطلاقه وسط جائحة فيروس كورونا " covid19 "، وكانت تعمل باجتهاد علي الترويج لألبومها الجديد من منزلها في لندن ، حيث عكست دوا تجربتها كنجمة بوب شعبية وكشفت أنه كان عليها أن تعمل بجد أكبر لتؤخذ على محمل الجد كفنانة.

فقد أكدت دوا ليبا أنه من الضرورى أن تعمل نجمات البوب "النساء" بجد أكبر لكى يؤخذوا على محمل الجد في صناعة الموسيقى ويستطيعون تحقيق نجاحات ملحوظة، فحسب عدد من الواقع الفنية قالت دوا ليبا البالغة من العمر 24 عاما: "يجب على مغنيى البوب، خاصة النساء العمل بجد لأخذهن على محمل الجد ، فعليكى أن تعملى بجد أكثر لكى يعتقد الناس حقا أن هذه هي كلماتك ، وأن هذه هي رؤيتك ، وعن أكثر النجمات النساء تأثيرا في صناعة الموسيقي أكدت دوا ليبا أن كانت هناك عدد من النساء المؤثرات واللاتي يمتلكن قوة مذهلة في صناعة الموسيقى و أبرزهم مادونا و بينك و جانيت جاكسون و اليشيا كيز وغيرهن.

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