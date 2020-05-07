أغنية I Choos للمغنية الكندية إليسيا كارا تتخطى 2 مليون مشاهدة

تخطت أغنية I Choose، من فيلم الأنيمشن The Willoughbys، للمغنية الكندية إليسيا كارا التى شاركت فى بطولة العمل، الـ 2 مليون مشاهدة، حيث حققت 2 مليون و 221 ألف مشاهدة، منذ طرحها يوم 3 أبريل الماضى، على الحساب الرسمى للمغنية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكان قد طرح فيلم The Willoughbys على شبكة نيتفلكس يوم 22 ابريل الماضى.

فيلم الأنيمشن، The Willoughbys من بطولة ويل فورت، مارتن شورت، أليسيا كارا، جين كراكوفسكي، ريكي جيرفيه، مايا رودولف، تيري كروز، سين كولين، شانون تشان كينت، ريبيكا حسين، ومستوحى من كتاب المؤلف لويس لورى الذى يحمل نفس الاسم، ومن تأليف كريس بيرن، مارك ستانلي.

ويدور فيلم الأنيمشن الجديد، The Willoughbys حول اقتناع أطفال ويلوبي بأنهم يتمكنون من تربية أنفسهم، ولذلك يضعون خطة مضللة لإرسال والديهم في إجازة، ثم يشرع الأشقاء في مغامرتهم للوصول على المعنى الحقيقي للعائلة.

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