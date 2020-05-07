محمد خضير يُطرح دعاء "أنا العبد الضعيف" عبر "يوتيوب"

أطلق المطرب الشاب محمد خضير، دعاء "أنا العبد الضعيف"، من كلمات أحمد حبيب وألحان أحمد الشاذلي وعمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر.

وقال خضير إنه اعتبر هذا الدعاء عملاً يليق بالجمهور وجاء ليتماشى مع شهر رمضان المبارك ووباء فيروس كورونا، مضيفا أن هذا الدعاء حظي بقبول غير عادي من مجرد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

وأكد المطرب الشاب، أنه بهذا العمل يسعي للاقتراب من الجمهور أكثر كونه دعاء الله المولي عز وجل في أيام الشهر الكريم وفي ظل وباء يفتك بالعالم، مشيرا إلى أنه دعاء أنا العبد الضعيف يعد خطوة هامة في مشواري الفني واسعي لتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المطرب الشاب محمد خضير قدم عددا من الأعمال الفنية التي حققت انتشارا واسعا، حيث عمل مع المطربة أميرة خالد دويتو ويعرف بـ"أعظم أب"، من كلمات الأغنية لسامي النويهي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وهي إهداء لكل شخص فقد والده، كما قدم أغنيتى "سيرتك، والرقيقة البريئة الطيبة".