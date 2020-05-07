شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا vs دنيا عبد العزيز في الحلقة 14 من مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختتمت مساء أمس الحلقة 13 من مسلسل البرنس المذاع على قناتي dmc، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، بذهاب "المعلمة فدوى" التي تجسدها روجينا إلى منزل "شيماء" التي تجسدها دنيا عبد العزيز، وأخبرتها بأنها "ضرتها"، حيث إنهما متزوجتين من "فتحي" الذي يجسده أحمد زاهر.

لتختتم الحلقة بهذا الشكل، لتشويق الجمهور لما سيحدث بينهما في الحلقة 14 من مسلسل البرنس، وكيف ستكون الصدمة على "شيماء " بعد علمها بزواج "فتحي" عليها، وكيف ايضا ستكون الصدمة على "فدوي " بعد علمها بان "فتحى" ليس لديه ابناء.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى