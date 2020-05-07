شكرا لقرائتكم خبر عن بتعرف تجيب الفلوس منين.. دوا ليبا تحول اسمها لعلامة تجارية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة جديدة من أجل تحقيق المزيد من النجاحات، تقدمت النجمة العالمية دوا ليبا البالغة من العمر 24 عاما بطلب رسمى من أجل تسجيل اسمها كعلامة تجارية، مما يمنحها إمكانية إطلاق عناصر عديدة تحمل علامة "Dua Lipa" بما فى ذلك الملابس ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى ألعاب الكمبيوتر والكتب والمجوهرات وحتى أدوات المطبخ، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع العالمية ومن أبرزها insidenova.

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وأكد مصدر لصحيفة "ذا صن" أن دوا ليبا تعلم جيدا أنها مطلوبة بشدة الآن ويمكنها أن تحقق ثروة طائلة، فهي قادرة علي إطلاق الكثير من الأشياء التي تجلب لها المال لكن عليها بالاختيار الصحيح في كل خطوة تخطوها.

يذكر أن دوا ليبا أكدت مؤخرا أنه من الضرورى أن تعمل نجمات البوب "النساء" بجد أكبر لكى يؤخذوا على محمل الجد في صناعة الموسيقى ويستطيعن تحقيق نجاحات ملحوظة، فحسب عدد من الواقع الفنية قالت دوا ليبا "يجب على مغنيى البوب، خاصة النساء العمل بجد لأخذهن على محمل الجد، فعليكى أن تعملى بجد أكثر لكى يعتقد الناس حقا إن هذه هي كلماتك، وأن هذه هي رؤيتك ، وعن أكثر النجمات النساء تأثيرا في صناعة الموسيقي أكدت دوا ليبا أن كانت هناك عدد من النساء المؤثرات واللاتي يمتلكن قوة مذهلة في صناعة الموسيقى وأبرزهن مادونا و بينك و جانيت جاكسون و اليشيا كيز وغيرهن.