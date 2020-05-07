وفاة شقيقة الموسيقار جمال سلامة و"أم البطل" مازن السماحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الإعلامي محمد السماحي، وفاة والدته فادية سلامة فجر اليوم، في مستشفى أورام دار السلام السماحي في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

وقال "الوالدة توفيت فجر اليوم، إثر معاناة مع المرض، إذ كانت تخضع للعلاج في مستشفى أورام السلام"، وأضاف: "تم تقبل العزاء في مدفن الأسرة بحضور الإعلامية ميرفت سلامة واللواء جلال السماحي، والعقيد وليد عابدين ود.فوزي فهمي، وشريف سلامة ومنى عبدالغني، والأصدقاء والعائلة والجيران".

وتابع "تم الوداع وسط حب لأم بطلة مثالية حاربت المرض اللعين أكثر من ١٣ سنة عذاب مع المرض".

جدير بالذكر أن فادية سلامة هي شقيقة الموسيقار جمال سلامة ووالدة البطل مازن السماحي، بطل العالم لذوي القدرات الخاصة، الذي رحل عن عالمنا في 2018.