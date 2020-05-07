"حوار| زينب غريب لـ"الخليج 365": قصصت شعري للعودة للتمثيل.. وسمعت أغاني مهرجانات لتقديم "رضوى لوز العنب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بدايتها كممثلة في مسلسل "سجن النسا"، لم تساعدها في مواصلة مشوارها الفني، وتحت ضغط الأب ابتعدت أربع سنوات عن التمثيل، ومع عملها في المتحف البريطاني، درست الإخراج، ثم عادت لتشارك أيضًا مع المخرجة كاملة أبوذكرى، في مسلسل "بـ100وش"، وتقدم شخصية "رضوى لوز العنب".

الفنانة زينب غريب في حوارها مع "الخليج 365"، تحدثت عن تفاصيل الغياب والعودة، ومن أين بدأت باكتشاف شخصية "رضوى".

* نريد التعرف على بداياتك كممثلة؟

- منذ أربع سنوات جسدت شخصية "نجلاء" ابنة خالة الفنانة درة، في مسلسل "سجن النسا"، وبعده رفض والدي أن أكمل مشواري كممثلة، واتجهت إلى دراسة الإخراج، وقدمت مجموعة أفلام وثائقية.

* هل درست فنون التمثيل؟

- أنا خريجة قسم "مصريات" وحصلت على دبلومة علم نفس الحضارات المصرية القديمة، وعملت في المتحف البريطاني، لكنني وقعت في حب التمثيل، ولم أستطع البعد عنه.

* هل بالفعل قصصتِ شعرك لحزنكِ على إبعادك عن التمثيل، ولإقناع والدكِ بالعودة؟

- نعم فعلت هذا؛ لأنه كان يقول دائمًا لي: "أنت بنت ومينفعش"، فقصصت شعري حتى أبدو ولدًا، ويتفهم إلى أي مدى الموضوع مهم بالنسبة لي.

وعشت فترة أعاني من الاكتئاب.

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* وكيف تمت العودة؟

- بمجرد أن حدثتني المخرجة كاملة لسؤالي عن رغبتي في العودة، أجريت معها تجارب ارتجال لمواقف درامية، وبعد أن نجحت فيها، استلمت السيناريو، وذاكرته جيدًا.

* من أين بدأتِ رصد ملامح شخصية "رضوى"؟

- نزلت إلى منطقة بولاق أبوالعلا، وبدأت أسمع أغاني مهرجانات، وأتعايش مع طريقة الكلام والحركة، وبتوجيهات المخرجة كاملة أبوذكري، سعيت لمعرفة الجو الخاص لشخصية "رضوى"، ابنة منطقة بولاق، الصعيدية الأصول، والصديقة خفيفة الدم والجدعة جدًا مع "سكر".

* ماذا عن اختيارات ملابسها؟

- حتى الحلقة الثانية عشرة، أظهر بملابس قمت بشرائها من منطقة وكالة البلح، باعتبار أن الفتيات مثل "رضوى" تشترى منها ملابسها.

* ما أصعب ما واجهكِ في تقديم الشخصية؟

- كون رضوى شخصية عادية، ليس لها طريقة كلام مميزة، بالعكس بسيطة للغاية، وهذا يزيد من صعوبتها، وكانت المخرجة كاملة أبوذكري تطلب مني أن أقدمها بمرونة أكثر.

* نشعر أحيانا أن "رضوى" ساذجة لدرجة تقترب من الغباء.. هل هذا مقصود؟

- هي أقل ذكاءً من صديقتها "سكر- نيللي كريم"، وهي مع ذلك تظهر في بعض المواقف "ذكية"، وفي أخرى "غبية شوية"، والحمد لله وفقت في تقديمها بهذا الشكل، ووجدت حماسًا من الناس لها وللمسلسل، وسعدت بتعليقات من أقابلهم بالشارع، وهذا معناه أنهم بالفعل صدقوا كل الشخصيات التي قدمناها.

* ماذا عن والدكِ؟

- اتصل بي وسعيد جدًا، وقال لي وهو يضحك إنه وإخوتي "مبسوطين" بالشخصية والمسلسل، ويتابعونه باهتمام.

* هل انتهيتِ من تصوير مشاهدكِ بالمسلسل؟

- لا ما زلنا نصور، وأحيانًا نستمر لمدة 24 ساعة متصلة، وذلك مع مراعاة التعقيم الكامل لكل فريق العمل وملابسنا ومواقع التصوير، وأجمل ما في الموضوع أننا بالفعل نتعامل معا كعائلة، والحب والصداقات التي بيننا في الواقع، من أسباب الروح الحلوة التي ظهر بها المسلسل، وتدفعنا؛ لتقديم الأفضل للمشاهد، والحمد لله كانت النتيجة، إن الناس مبسوطة من (بـ100وش).