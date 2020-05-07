تراند اليوم : إصابة فنانة شهيرة بكورونا بعد تبرعها بمليون دولار لمتضرري الفيروس

كشفت النجمة العالمية مادونا لجمهورها حول العالم عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أسابيع دون الإعلان عن تاريخ فترة مرضها.

وقالت النجمة الأمريكية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إنها أصيبت بفيروس كورونا خلال جولتها العالمية في باريس، لافتة إلى انها اضطرت للبقاء في فرنسا بسبب تعليق رحلات الطيران.

وكانت مادونا أعلنت الشهر الماضي عن تبرعها بمليغ مليون دولار لمتضرري فيروس كورونا حول العالم.

كما قامت مادونا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية بتوفير ماسكات طبية من أجل حماية المساجين من انتقال عدوى فيروس كورونا بينهم.