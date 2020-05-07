أديل تشكر طواقم الرعاية الطبية البيضاء بعيد ميلادها الـ 32

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 07:44 مساءً - لم تدع الفنانة البريطانية العالمية أديل يوم عيد ميلادها ال32 يمر بشكل عادي،واستغلته للتعبير عن تقديرها للجيش الأبيض الطبي في بلادها بريطانيا والعالم الذي يضحي بالكثير من أجل الحفاظ على أرواح الناس من خلال إخلاصهم في رعاية المرضى والمساهمة بشفائهم .



فوفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية ال "بي بي سي" ،استغلت المغنية البريطانية الشهيرة أديل احتفالها بعيد ميلادها الـ32 في توجيه رسالة شكر لكل الأطقم الطبية «الذين يحفظوننا بأمان بينما يخاطرون بحياتهم"،وطالبت الملايين من معجبيها عبر السوشيال ميديا بأن يكونوا عاقلين،وتقصد بذلك أن يبقوا في بيوتهم ويحافظون على التباعد الجسدي والإجتماعي للفترة القادمة حتى يتراجع الفيروس ومعدل الإصابات المرتفع في بريطانيا حيث ارتفعت لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.



ونشرت أديل صورة حديثة لها على موقع تبادل الصور الإجتماعي «إنستغرام» مع تعليق: «شكراً على كل هذا الحب في عيد الميلاد... آمل أن تظلوا جميعاً آمنين وعاقلين خلال هذا الوقت الجنوني... أود أن أشكر المستجيبين الأوائل والعاملين الأساسيين (الأطقم الطبية) الذين يحافظون على سلامتنا بينما يخاطرون بحياتهم! أنتم حقاً ملائكة".



وظهرت أديل في الصورة وهي تقف وسط إكليل كبير من الزهور. ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً بأنستغرام وحصدت أكثر من 8ملايين و600 ألف مشاهدة وإعجاب، وبدت فيها المغنية الشهيرة أديل أنها فقدت الكثير من وزنها أكثر من الأشهر السابقة.

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وبحسب بعض التكهنات هناك توقعات بأن تقدم أديل على إصدار أليوم غنائي جديد هذا العام ،وإن حصل سيكون أول ألبوم لها منذ خمس سنوات.



واشتهرت المغنية الحائزة على كثير من جوائز "غرامي" و"بيلبورد" و"أوسكار" و"اسطوانات بلاتينية" بألبوماتها «19» و«21» و«25». وشغلت الرأي العام لفترة طويلة بقصة انفصالها وطلاقها الودي عن زوجها ووالد إبنها الوحيد إنجيلو رجل الأعمال سايمون كونيكي في عام 2019 .



ومازالت أديل اليوم من أهم وأجمل الأصوات في العالم،وتحقق ألبوماتها أعلى المبيعات عبر الأنترنت في العالم.