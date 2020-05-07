أبو طلال يتسبب من لقاء عمران وشمس بالحلقة 13 من سوق الحرير

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الثالثة عشر منذ قليل حيث وصلت أم عادل (أخت أم عبدالله) من فلسطين مع ابنتها صباح لتقيم في بيت عمران .. وأبو طلال يُغمى عليه وينقلونه للمستشفى حيث يلتقي عمران بشمس.

بينما غريب يبدأ عمله في السوق بدكان أبو طلال.. وكان غريب في الحلقة السابقة قد حرق بيت صابر وهاجمه وأطلق النيران على زياد فيما سرق طلال ذهب أمه والتقت زوجات عمران مع الطبيبة شمس في السينما ومعها عائلتها.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة

ميلسون، وتأليف حنان ألم هرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفارنة، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة دارين حداد. ويعرض حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى. وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟