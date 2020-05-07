مشاهدة .. تفاصيل برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 14 والضيف حسن شاكوش

صاحب لون غنائي أثار جدلًا واسعًا ولا زال، بين محب ومعارض، بين من يعترفون بأنه فن ويندرج تحت حرية التعبير خاصة وأن له معجبين، وفريق آخر يراه متدني المستوى ويتهمه بإفساد الذوق العام، هو مغني المهرجانات حسن شاكوش، الذي وقع ضحية لبرنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة MBC مصر، في الحلقة 14.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه وتصريحاته في البرامج التليفزيونية..

- كنت لاعب كرة وسني 16 سنة، ولعبت في المصرية للاتصالات والإسماعيلي، وماكملتش لظروف مادية.

- لما كنت بالعب كرة ماكانش معايا

فلوس، وحالتي المادية كانت صعبة.

- حصلت على 25 جنيهًا بدل انتقال للنادي الإسماعيلي مرتين في الشهر، لكن كنت أنفقها مرة واحدة أثناء الذهاب.

- لعبت في مركز "المَسَّاك" في خط الدفاع، حيث كان زملائه يشبهونني بعماد النحاس مدافع الأهلي السابق، وإبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق.

- أول أجر حصل عليه من أحد الأفراح في منطقة الجيزة منذ 10 سنوات، كان يبلغ 150 جنيهًا.

- هاجمته نقابة المهن الموسيقية ومنعته

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من الغناء وإقامة الحفلات، واتهمته بأن أغانيه تحوي ألفاظًا غير لائقة.

- أعدت أكثر من 400 ألف جنيه للمتعاقدين معي على حفلات بعد قرار نقابة الموسيقيين بإيقاف التعامل معي.

- تحقق أغانيه ملايين المشاهدات، بينها "عود البطل" و"بنت الجيران".

- دعمه عدد كبير من النجوم ممن أعجبوا بأغنيته "بنت الجيران"، وقاموا بتصوير فيديوهات وهم يغنون مقطع منها "سكر محلي محطوط على كريمة".

- يرفض كلمة مهرجان على الأغاني التي يقدمها، وهي في الأصل اسمها غنوة شعبي.

لمشاهدة الحلقة الرابعة عشر 14 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )



لمشاهدة الحلقة الرابعة عشر 14 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )



لمشاهدة الحلقة الرابعة عشر 14 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )