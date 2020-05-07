شاهد حسن شاكوش ضحية حلقة اليوم من "رامز مجنون رسمي"

في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي" يظهر المطرب الشعبي حسن شاكوش كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBCمصر" يوميًا
لمشاهدة الحلقة الرابعة عشر 14 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )
لمشاهدة الحلقة الرابعة عشر 14 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )
لمشاهدة الحلقة الرابعة عشر 14 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )
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