أصالة تفاخر بغنائها للكويت في أوبريت إنتو لها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وشاركت ​أصالة​ في غناء الأوبريت الوطني الجديد لدولة الكويت من أشعار الكوت وألحان فهد الناصر، إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الكويت والوطن العربي، من بينهم ​حسين الجسمي​، و​ماجد المهندس​، ونبيل شعيل، وبلقيس فتحي، وراشد الماجد، ونوال الكويتية.

وأما كلمات الأوبريت فتقول :"إنتو لها يا صقورها وإنتو الرجال المخلصين يا عزها ويا نورها اللي بشدايدها تبين وطن وطن ليس ولن كمثله يوجد وطن أبناؤه معادن ويلمعون في المحن مو بالقول إنتو بالفعل أبطال وحزتها وقفوا نرفع لوقفتكم عقل وبالعشرة نبصمها كفو قولوا لها لشدة تزول الكويتي صلب وما يهاب وان قال يرقاها ويطول ويدنق خشوم الصعاب يا كويت هي أزمة وتمر تضيق وبإذن الله تهون من قبلها شفنا الأمر شرق وجبلة يشهدون".

ونشرت أصالة مقطعاً من الأوبريت وعلقت عليه: "تشرّفت بمشاركتي بهالعمل المليان محبّه ووفا وفخر .. لوطن جمع كلّ تلك المعاني .. حفظ الله أوطاننا وأهلنا وأحبّتنا ..في كلّ بقعة منّ بلادنا الطيّبه .. ولأهلي في الكويت كلّ محبّتي واشتياقي ..علّنا نلتقي قريب".

وكانت أصالة شوقت جمهورها للأوبريت بمشاركتها برومو قصير منه منذ أيام وكتب تعليقاً :"للأمل أوجه كثيرة.. القلوب الطيّبة.. والضمائر الحيّة.. والموسيقى وماتقول.. عمل أساسه محبّه.. وهو ليس سوى مسحة على القلوب لنصبر.. وعلى الرّوح لتبتسم.. قريباً".

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