أحمد أبو هشيمة يقطع شهر العسل مع ياسمين صبري-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد احتفاله بعقد قرانه على الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ في 17 نيسان الماضي، قرر رجل الأعمال ​أحمد أبو هشيمة​ كما يبدو قطع إجازة شهر العسل مع زوجته لمتابعة أعماله، لكن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا.

ونشر رجل الأعمال صورة له في صفحته الرسمية على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقف بداخل إحدى شركاته، وقد وضع كمامة طبية على وجهه وفي يديه قفازين أيضاً علق عليها بقوله: "اعمل وحافظ على نفسك"، لتحظى الصورة بإعجاب العشرات من متابعيه

إشارة إلى أن ياسمين صبري كانت كشفت أنها وزوجها يقضيان شهر العسل في أحد الأماكن السياحية، وأنها يستمتعان بوقتهما على متن يخت وسط البحر، قد شاركت متابعيها قبل بضعة أيام بعدة صور من شهر العسل من دون أن يظهر فيها الزوجان.