محمد سعيد ينادي :"يا ناس يا هو"

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الفنان ​محمد سعيد​ بالعمل على أغنيته المنفردة الجديدة، ودخل إلى ىالستوديو للبدء بتسجيلها وهي من كلمات الشاعر ​عامر لاوند​ والحان ​سهيل شاكر​ وتوزيع ​سمير شكري​ وحملت عنوان "يا ناس يا هو"، وسيتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب لطرحها في وقت قريب.

إشارة إلى أن محمد سعيد يستعد للقيام بجولة فنية بين مصر والاردن اضافة الى إحياء العديد من حفلات الزفاف.

يذكر أن ​محمد سعيد​ كان بدأ أولى خطواته الفنية بأغنية باللهجة اللبنانية بعنوان "كل دقيقة بعقل"، من كلمات ولحن ​فضل سليمان​، وتوزيع عمر صباغ، بينما تولّى عملية الميكساج والماسترينغ محمد المقهور.

وفي جعبة سعيد عدد من الأغنيات من بينها :""حر بحالي"، وأغنية "وبكيت"، وغيرها.

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