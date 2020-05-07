ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​مي مطر​ أغنية جديدة منفردة لها بعنوان " وحيدي " والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب الذي حمل توقيع المخرجة فالنتينا خواند، واختارت مطر أن تكون أغنيتها الجديدة من كلماتها وألحانها، أما التوزيع فلـ ​طوني أبو خليل​

وتعد أغنية " وحيدي " من أجمل الاعمال الفنية التي قدمتها مي ، فهي حملت طابعاً رومنسياً له نكهة خاصة وأدتها مي مطر بإحساسها المرهف وصوتها المميز ، أما ألكليب فأعادنا الى حقبة الستينات وأتى متناسباً مع الاغنية بشكل ملفت .

وتعتبر مي بأن أغنية " وحيدي" عمل فنيّ مميز يستحق الاهتمام كما أشارت إلى أن هذا العمل يختلف عن كل الاعمال السابقة التي قدمتها للجمهور، وآخرها آخ يا دني ووقبلها أغنية بلحظة ويوم. .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي مطر تعيدنا إلى الستينيات بـ "وحيدي"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.