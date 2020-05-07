نجوى كرم تهنئ عاصي الحلاني على "بعشقك".. وهو يرد

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​، صديقها الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​، على فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك"، التي طرحها أمس عبر "يوتيوب".

وكتبت نجوى لعاصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "ألف مبروك يا حبيب قلبي انشالله هالعيلة الحلوة بتدوم فيها المحبة للأبد".

بدوره ردّ عاصي على كلام نجوى، موجّهاً لها الشكر والمحبة، وكتب: "ألف شكر نجوى المحبة الغالية والصديقة الصدوقة والقلب الكبير المحب .. يا رب تكون كل حياتك حب وفرح وسعادة ونجاح ونجومية .. لان النجاح والنجومية بتبقلك حبيبة القلب".

يُذكر أن الكليب يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

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