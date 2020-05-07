غادة عبد الرازق تفجّر مفاجأة بزواجها للمرة الـ12.. ومن هو العريس؟

ميرنا وليد - بيروت - فجّرت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ مفاجأة لمتابعيها، بإعلان زواجها للمرة الثانية عشر في حياتها.

وكشفت عبد الرازق أنها تزوّجت من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، إذ عقدا القران أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط، بعد عيد الفطر المقبل، يليه شهر العسل في الجونة على الساحل الشمالي.

يُذكر أن عبد الرازق كانت قد كشفت قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر الـ17 عاماً، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها إبنتها روتانا، بعد عام من الزواج.



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