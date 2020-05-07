كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الحلقة الرابعة عشر من "الإختيار" لـ أمير كرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث الحلقة الرابعة عشر عندما قام أحد عساكر الجيش بالتضحية بروحه من أجل زملاؤه، وقفز على التكفيرى ومات متفجرا بالحزام الناسف الذى كان يرتديه التكفيرى.

قصة الاختيار:



يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:





Advertisements