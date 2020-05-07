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تعرف على موعد الحلقة الرابعة عشر من "الإختيار" لـ أمير كرارة

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الحلقة الرابعة عشر من "الإختيار" لـ أمير كرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث الحلقة الرابعة عشر عندما قام أحد عساكر الجيش بالتضحية بروحه من أجل زملاؤه، وقفز على التكفيرى ومات متفجرا بالحزام الناسف الذى كان يرتديه التكفيرى.

قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

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يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

موعد الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الاختيار:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.

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